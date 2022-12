Tunisie : Afek Tounes rÃ©clame une explication des raisons du report de l’examen de l’accord avec le FMI

Tunisie : Afek Tounes réclame une explication des raisons du report de l’examen de l’accord avec le FMI

Afek Tounes exprime son étonnement envers l’absence de transparence dans les négociations en cours entre le gouvernement et le fonds monétaire international (FMI).

Le parti réclame, ce vendredi 16 décembre, dans un communiqué une explication des raisons « du report sine die de l’examen et de l’approbation, du programme de financement destiné à la Tunisie », et une publication du projet d’accord avec le FMI, et des engagements qui en émaneront, en respect des droits des citoyens à l’accès à l’information.

La formation politique met en garde contre « les répercussions négatives, de ce report sur les équilibres des finances publiques, ainsi que la couverture du déficit budgétaire », et appelle Kaïs Saïed et son gouvernement « à s’en tenir à la crédibilité et à la transparence en matière de gestion de ce dossier ».

Afek dénonce, avec fermeté, « la prestation et les pratiques de l’instance électorale, ayant perdu son indépendance et s’est transformée en un simple outil d’exécution du projet de Kaïs Saïed, et de consécration de son dispositif présidentialiste ». Comme « il condamne son recours aux mesures répressives pour réprimer la liberté d’opinion et d’expression ».

Le parti avertit contre l’utilisation du décret-loi n’o 54 pour « réprimer opposants et journalistes, restreindre les libertés, et revenir sur les acquis de la transition démocratique ».

Gnetnews