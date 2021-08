Tunisie : Interdiction de voyage contre 12 suspects dont un ex-ministre dans des affaires de corruption, liÃ©es Ã  lâ€™extraction et au transport du phosphate

Tunisie : Interdiction de voyage contre 12 suspects dont un ex-ministre dans des affaires de corruption, liées à l’extraction et au transport du phosphate

Le parquet du pôle judiciaire économique et financier a décidé, ce lundi, une interdiction de voyage contre 12 suspects, impliqués dans des affaires de corruption financière et administrative présumées, liés à des marchés d’extraction et de transport de phosphate, comme l’a déclaré à la TAP, le porte-parole dudit pôle, Mohsen Dali.

Il a ajouté que parmi les suspects, figurent un ancien ministre de l’Industrie, et des petites et moyennes entreprises (en allusion à Slim Feriani), un ancien PDG de la Compagnie Phosphate Gafsa (CPG), un contrôleur des finances au ministère des Finances, des directeurs à la CPG, des gérants d’entreprises de sous-traitance, ainsi qu’un député suspendu (en allusion à Lotfi Ali), et son frère.

