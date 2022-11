Tunisie : Affluence massive vers le village francophone, alors qu’il ouvre ses portes à ses visiteurs

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, s’est rendu hier, dimanche 13 novembre, à l’aile dédiée au tourisme tunisien, au village francophone, où un espace d’exposition a été aménagé consacré au tourisme alternatif et durable, ainsi qu’un espace consacré à l’artisanat.

L’Office national de l’Artisanat cherche, à travers cet espace, à souligner l’importance de la digitalisation en la matière, en mettant en exergue, à travers l’exposition d’échantillons de produits, la richesse et la diversité de l’artisanat à travers l’histoire ; en présentant la carte nationale digitale et le projet de banque des photos, lesquels visent à préserver l’héritage traditionnel, et à développer la création à travers la numérisation du patrimoine artisanal, rapporte le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Les visiteurs du village de la francophonie ont, par ailleurs, participé à une séance de dégustation organisée en collaboration avec la fédération des restaurants touristiques, et l’agence de formation dans les métiers du tourisme, et ce dans le cadre de la promotion de la richesse de la gastronomie tunisienne, et sa valorisation pour l’attraction des touristes.

Le sommet de la francophonie, et le village francophone représentent une occasion de rapprochement, et de rencontre entre les peuples de l’espace francophone, et une occasion traduisant la richesse de cet espace qui rassemble plus de 320 millions de personnes, a déclaré le ministre.

Cette affluence massive vers le village francophone, dès le premier jour, est l’un des indicateurs de sa réussite, et sa promptitude alors qu’il ouvre ses portes pour accueillir ses hôtes, donnant l’occasion de bénéficier des expériences de pays francophones, tout en faisant connaitre l’expérience tunisienne et ses créations, a-t-il ajouté.



Gnetnews