Tunisie : Agroalimentaire, pharmacies…ces filières boostées par l’épidémie

La propagation du Coronavirus a constitué un choc majeur pour la croissance de l’économie mondiale. La plupart des secteurs sont impactés, l’industrie, le tourisme, le textile, et la vente au détail, sont rattrapés par la crise…Malgré cela, il existe d’autres filières qui se portent bien.

Ces secteurs qui ont résisté aux ravages de la pandémie sont placés au cœur de la problématique de la souveraineté et sécurité nationale. Il s’agirait notamment de l’agroalimentaire et des pharmacies, qui tournent, désormais, à plein régime.

En effet, depuis le premier confinement général décrété en mars dernier en Tunisie, et dans la plupart des pays du monde, les industries agroalimentaires en sont à leur capacité optimale afin de satisfaire les besoins de la population en matière d’approvisionnement alimentaire.

Concernant la Tunisie, d’après une étude réalisée par le « Programme des Nations-Unies pour le développement » (PNUD), le secteur de l’agroalimentaire a enregistré les moindres dégâts du Covid-19 par rapport aux autres secteurs d’activités, soit -2.8% de baisse du chiffre d’affaire, et -0.1% d’emplois.

Gnetnews s’est rendu dans quelques hypermarchés et magasins de la capitale pour observer les tendances de consommation alimentaire des Tunisiens.

Une chose est sûre c’est que cette crise a profité aux hypermarchés.

Rien qu’en circulant dans les différents rayons des magasins, on réalise que ce secteur n’est pas perturbé par la pandémie.

Près des étalages de tous les aliments transformés ou naturels, ou encore de fruits et légumes, on remarque bien une forte fréquentation. La peur d’une éventuelle pénurie incite à consommer plus. Les Tunisiens semblent, néanmoins, prendre plaisir à se remplir les cadis et surtout à consommer.

Les officines, un autre secteur qui ne connait pas la crise

Dans ce contexte épidémiologique qui persiste depuis presque un an, les industries pharmaceutiques sont passées à une vitesse supérieure, afin de satisfaire les officines en compléments alimentaires, vitamines, et médicaments préventifs, très sollicités par les citoyens. Ces circonstances ont, en effet, classé les pharmacies parmi les gagnants du Coronavirus.

Par ailleurs, les fabricants de masques de protection, gels hydroalcooliques, et désinfectants renforcent leur capacité de production afin de répondre à une forte demande en la matière.

« Tous ces produits liés à la pandémie représentent désormais 15% de notre chiffre d’affaire », nous a confirmé une propriétaire d’une pharmacie située à la banlieue nord de Tunis.

Ce constat a été également confirmé par un délégué médical chargé de la vente de compléments alimentaires et vitamines, fabriqués en Tunisie. Selon lui, 3 médicaments ont enregistré une hausse des ventes au niveau des officines. En tête du palmarès, un booster contenant du fer, cuivre et zinc, « dont un peu plus de 55 000 boites ont en été vendues en 2020″, nous-a-t-il indiqué. Le deuxième complément alimentaire phare de l’année de cette industrie tunisienne, est un sirop multi-vitaminé avec un record de 55000 boites vendues en 2020. En troisième place, apparait un autre stimulant de l’immunité, composé de minéraux et de vitamines avec 26 000 boites ».

Les produits nettoyants en tête de listes des courses des Tunisiens

Sur un autre sujet, Gnetnews s’est rendu également dans quelques supermarchés de la capitale pour observer les rayons les plus fréquentés, et les nouvelles tendances de consommation, apparues avec les consignes d’hygiène, et cette perpétuelle peur, de contracter le virus.

A notre surprise, les Tunisiens de toutes les classes sociales, tiennent toujours à cette obsession par l’hygiène, remarquée depuis l’apparition de la pandémie. Eau de javel, détergents, désinfectants du sol et des surfaces, produits nettoyants, lingettes antivirales, et papiers hygiéniques, semblent être en tête de listes des courses pour les mères de famille.

« En cette période anxiogène : sédentarité, chamboulement de nos vies dû aux restrictions de circulation et au couvre-feu, le seul moyen qui nous reste pour apaiser le stress serait de prévenir une éventuelle contagion en désinfectant nos espaces. Sinon, il nous reste de cuisiner, manger ou encore grignoter », nous a confié une mère de famille.

Emna Bhira