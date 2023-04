Tunisie : Les ministÃ¨res de la SantÃ© et du Commerce appellent Ã  Ã©viter les jouets Ã  risque, Ã  l’approche de l’AÃ¯d el-Fitr

Tunisie : Les ministères de la Santé et du Commerce appellent à éviter les jouets à risque, à l’approche de l’Aïd el-Fitr

En prévision de la célébration de l’Aïd el-Fitr, le ministère de la Santé, et celui du Commerce et du développement des exportations appellent à ne pas procéder à l’acquisition des jouets mettant en péril la sécurité des enfants, comme les pétards, les jouets à projectiles, les balles, les épées, les jouets munis de rayons laser et autres pouvant être à l’origine de graves atteintes physiques.

Les deux ministères appellent, par ailleurs, dans un communiqué, à éviter les produits exposés en dehors des circuits de distribution formels, dans la mesure où ils n’ont pas été soumis au contrôle officiel.

Ils recommandent, également, de vérifier que les données obligatoires sont bien mentionnées sur l’emballage externe, s’agissant, particulièrement, de la catégorie d’âge, et des précautions d’utilisation, tout en évitant les produits ne portant pas d’étiquettes.

Ce faisant, les équipes conjointes poursuivent les opérations de contrôle intensif pendant cette période, assurent-ils.

Gnetnews