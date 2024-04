Tunisie/ Aïd el-Fitr : L’Observatoire nationale de la sécurité routière prévoit un trafic dense et rappelle les consignes de sécurité

L’observatoire national de sécurité routière prévoit un trafic dense dans de nombreuses routes dans l’ensemble du territoire de la république, du fait de la concomitance de la fête des martyrs, mardi 09 avril, avec, le congé de l’Aïd el-Fitr.

L’Observatoire appelle, ce lundi 08 avril dans un communiqué, les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires au volant, à respecter le code de la route, ainsi que les principes de sécurité routière.

II leur recommande, ainsi, de s’en tenir à la vitesse autorisée, et de respecter la distance de sécurité, d’éviter le dépassement interdit, de porter la ceinture de sécurité, de ne pas utiliser le portable au volant, de ne pas conduire, en étant sous l’effet de l’alcool.

L’ONSR conseille d’être prudent et de céder la priorité aux piétons pour traverser la route, de ne pas transporter les passagers à bord d’une moyen de locomotion inadapté, et de ne pas transporter des objets de nature à voiler la visibilité pour le conducteur. Comme il les presse à s’occuper des enfants et à ne pas leur permettre de jouer sans contrôle, en appelant les motards à porter le casque.

L’Observatoire national de la sécurité routière dit compter sur la conscience des citoyens, pour éviter les accidents de la route et préserver les vies et les biens.

Gnetnews