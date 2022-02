Tunisie : Ajustement des prix de certains produits pétroliers à compter du 1er février

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, ainsi que celui du Commerce et du développement des exportations annoncent une révision partielle des prix de vente au public de certains produits pétroliers, à compter de ce mardi 1er février.

Cet ajustement n’englobe pas les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, et le pétrole d’éclairage, précisent les deux ministères dans un communiqué conjoint paru dans la nuit.

Cette disposition s’inscrit dans le cadre du programme d’ajustement des prix des produits pétroliers, adoptés dans budget de l’Etat de l’année 2022.

Les prix des produits pétroliers en question ont été majorés comme suit :

*Essence super sans plomb : 2155 millimes/ litre (soit une augmentation de +60 millimes/ litre) ;

*Gazole sans souffre : 1.860 millime/ Litre (soit une hausse de +55 millimes/ litre) ;

*Gazole normal : 1.655 millime/ Litre (soit une hausse de 50 millime/ Litre).

Le cours mondial du pétrole brut a atteint des niveaux record pendant la dernière période, en dépassant le seuil de 90 dollars/ le baril, son plus haut niveau depuis sept ans. Toute augmentation d’un seul dollar le baril, induit des besoins supplémentaires en termes de financement du dispositif des hydrocarbures, de l’électricité et du gaz de 140 millions de dinars/ an, soulignent les deux ministères.

Malgré cet ajustement des prix, le niveau de la subvention des différents produits pétroliers reste élevé, face aux actuels cours mondiaux, concluent-ils.

Gnetnews