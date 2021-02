Tunisie : Al-joumhouri condamne les violations contre les jeunes arrêtés lors des dernières contestations

Le parti Al Joumhouri condamne, ce vendredi 05 février, « avec la plus grande fermeté, les dépassements et les violations des droits de l’homme perpétrées contre les prévenus arrêtés lors des dernières protestations, et met en garde contre le retour des mentalités et pratiques, inhumées par la révolution de la liberté et de la dignité ».

Des organisations civiles et de défense des droits de l’Homme ont recensé des dépassements, et des violations des droits de l’Homme, dans la manière dont les autorités ont traité les prévenus, suite aux dernières contestations ayant gagné toutes les régions du pays.

Ces violations se sont traduites notamment par l’atteinte physique et morale, et ont touché même les mineurs, arrêtés pour s’être exprimés sur les réseaux sociaux, souligne en substance le parti.

Al-Joumhouri réclame l’ouverture d’une enquête dans ces dépassements, et la libération de tous les bloggeurs, les mineurs, les prévenus et tous ceux dont l’atteinte contre les biens publics et privés n’est pas prouvée.

Il en appelle aux forces sécuritaires « à exercer leurs missions, tout en étant armés de la loi, des valeurs républicaines, de retenue, afin de protéger les biens publics et privés, les lieux de souveraineté, et le droit de manifester des citoyens, loin de toutes les formes d’alignement intellectuel ou politique qui est de nature à torpiller les fondements de l’Etat civil et démocratique ».

Il considère la dignité des sécuritaires, comme celle de l’ensemble des Tunisiens, elle ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’atteinte.

Gnetnews