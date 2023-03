Tunisie : Al-Joumhouri dÃ©nonce le transfert de Issam Chebbi Ã  une cellule des prisonniers de droit commun

Tunisie : Al-Joumhouri dénonce le transfert de Issam Chebbi à une cellule des prisonniers de droit commun

Le parti al-Joumhouri dénonce, ce mardi 14 Mars, le transfert de son Secrétaire Général, Issam Chebbi, vers une cellule des prisonniers de droit commun dans des conditions humiliantes et attentatoires à la dignité ».

Dans un communiqué de son bureau politique, réuni en urgence hier lundi 13 Mars, le parti « fait assumer au chef du pouvoir exécutif la responsabilité intégrale, de tout mal pouvant le toucher », et considère cette procédure comme « traduisant la politique de vindicte envers des opposants politiques ».

La formation politique affirme que « le dossier de son Secrétaire Général est vide de toute preuve matérielle l’accablant, ou faisant peser sur lui un quelconque soupçon ».

Le bureau politique considère que « l’affaire de son secrétaire Général est purement politique ; son but est d’avorter l’initiative visant à former le front le plus large » contre ce qu’il qualifie « le despotisme ».

Le parti appelle à « la libération de Issam Chebbi, ainsi que l’ensemble des prisonniers politiques ».

Gnetnews