Tunisie : Al-Massar annonce sa non-participation aux législatives du 17 décembre

Al-Massar annonce sa non-participation aux législatives du 17 décembre 2022, pointant « une loi électorale inconstitutionnelle, un climat politique tendu, en l’absence de garanties pour la tenue d’élections libres, plurielles et transparentes ».

Ces facteurs empêchent « toute participation sérieuse au processus électoral », souligne-t-il dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Le parti dit son « adhésion aux côtés de tous les exclus de l’opération politique, femmes, jeunes, partis, organisations et associations, en vue de rétablir le processus démocratique, et contrer la propension individualiste, et les tentatives de restreindre la multiplicité et la diversité dans la société et la vie politique ».

La formation politique considère que « la solution à l’actuelle crise politique, économique et sociale, requiert une opération de sauvetage intégrale et urgente, à laquelle participent toutes les forces nationales, sans monopolisation, ni exclusion ».

