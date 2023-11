Tunisie : Al-Wataniya 1 diffusera ce jeudi soir une rencontre avec le mufti de la République

La chaîne nationale, al-wataniya 1, diffuse ce, jeudi 16 novembre, dans la soirée, après le Journal télévisé, une rencontre avec le mufti de la république, Hichem Ben Mahmoud, pour évoquer la mission de l’homme sur terre, et le rôle qui lui est dévolu #الاستخلاف_في_الأرض, à travers le Coran et la Sunna (tradition prophétique).

Cette notion cardinale, dans les textes scripturaux de l’Islam, traduirait, pour certains théologiens et savants de l’Islam, la succession et la représentation de Dieu sur terre, ce qui fait assumer à l’Homme une lourde responsabilité, et l’incite à ne pas dévier du droit chemin, et à mettre en cohérence sa foi et sa croyance en un Dieu unique, ses pratiques cultuelles, et ses comportements dans toutes les sphères de la vie.

Elle signifierait, aussi, qu’à travers la création de l’homme, Dieu lui a donné des moyens de maitrise et d’autonomisation, pour qu’il puisse habiter la terre, agir, travailler, créer, bâtir…le tout dans une quête permanente de promouvoir les bonnes œuvres, de faire le bien pour soi-même, pour autrui, pour son pays, voire pour l’humanité entière…, en faisant montre de droiture et de rectitude.

Ce concept induirait aussi pour l’Homme (homme et femme), lorsqu’il s’apprête à mener une quelconque action, de mettre tous les facteurs de réussite de son côté, الأخذ بالأسباب tout en se remettant à Dieu et en demandant son aide.

Gnetnews