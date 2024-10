Tunisie/Alerte aux intempéries : Cinq gouvernorats en vigilance orange

Cinq gouvernorats, à savoir Sousse, Mahdia, Siliana, Gabès et Médenine, sont en alerte suite aux fortes pluies qui ont touché le pays le lundi 21 octobre 2024, particulièrement durant l’après-midi et la soirée. En réaction, les autorités locales ont décidé de maintenir en session permanente leurs commissions de prévention des catastrophes naturelles afin d’anticiper et de gérer les risques liés aux intempéries.

Ces précipitations s’inscrivent dans un automne particulièrement pluvieux, avec un retour des pluies observé depuis la mi-septembre. Il s’agit de la deuxième fois en un mois que ces gouvernorats déclenchent ce dispositif de vigilance, entraînant la suspension des cours, comme cela avait déjà été le cas à Gafsa et Sfax le 19 septembre, ainsi qu’à Gabès aujourd’hui. Les autorités continuent de surveiller la situation de près et recommandent aux citoyens de rester vigilants face aux conditions météorologiques changeantes.

Gnetnews