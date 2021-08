Tunisie/ Algérie : Des ONG dénoncent l’extradition de l’activiste algérien, Slimane Bouhafs

Des organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé l’extradition de l’activiste algérien, Slimane Bouhafs, appelant l’Etat à présenter des éclaircissements à l’opinion publique, là-dessus.

Des ONG comme la LTDH, le FTDES, le SNJT, l’association tunisienne de défense des libertés individuelles, etc. ont affirmé, dans un communiqué conjoint, paru hier lundi 30 Août 2021, que « des témoins oculaires ont indiqué que des voitures avec des plaques minéralogiques non connues sont arrivées le 25 Août au domicile où réside l’activiste algérien, et l’ont conduit vers une destination inconnue ».

Elles ont ajouté que « la protection internationale qu’a obtenue Slimane Bouhafs, impose aux autorités tunisiennes signataires de la convention de Genève de l’année 1951, ses protocoles de l’année 1967, et la convention de lutte contre la torture de 1984 de s’abstenir de son extradition forcée ».

Les organisations ont condamné « l’extradition par la Tunisie d’un réfugié, bénéficiant de la protection internationale, aux autorités de son pays qui le poursuivent pour des positions politiques ».

Elles ont appelé l’Etat tunisien « à respecter ses engagements internationaux en cette circonstance critique, et à garantir la protection des droits de l’homme et des réfugiés ».

« L’instauration de relations d’amitié avec des pays amis ne devra pas être au détriment du respect des engagements internationaux, qui protègent les réfugiés et les demandeurs d’asile », soulignent-elles.

La Tunisie n’a émis aucune position officielle à ce sujet, relayé dimanche par les médias algériens, ayant révélé que les autorités tunisiennes ont remis à leurs homologues algériennes Bouhafs, pour être traduit en justice.

Slimane Bouhafs appartient au mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), classée par les autorités algériennes comme « organisation terroriste ».

Le haut-commissariat des réfugiés lui a accordé le statut de réfugié en Tunisie, valable jusqu’en septembre 2022.

Gnetnews