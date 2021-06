Tunisie â€“ AlgÃ©rie : Jarandi et Boukadoum prÃ©conisent une coordination pour appuyer le processus de stabilitÃ© en Libye

Tunisie – Algérie : Jarandi et Boukadoum préconisent une coordination pour appuyer le processus de stabilité en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, et son homologue algérien, Sabri Boukadoum, ont plaidé pour « la consolidation de l’action conjointe face aux défis communs, et à appuyer les solutions politiques pour l’ensemble des affaires de la région, ce qui est à même de préserver les attributs de la sécurité nationale arabe ».

Les deux ministres qui se sont rencontrés, en marge de la réunion de concertations des ministres arabes le 15 Juin à Doha, ont appelé « à coordonner les efforts interarabes en vue de mettre un terme aux agressions israéliennes, en appuyant le processus de stabilité politique et de sécurité en Libye », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La rencontre a porté sur les perspectives de consolidation des relations stratégiques entre les deux pays.

Jarandi et Boukadoum ont exprimé « leur grand soulagement envers le niveau privilégié de la coopération bilatérale, et leur détermination à en élargir la base et à renforcer la tradition de concertations sur les différentes questions, liées aux intérêts des deux pays ».

Les deux ministres ont, par ailleurs, discuté des préparatifs de l’Algérie pour abriter le prochain sommet arabe.

Gnetnews