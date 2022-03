Tunisie/ Algérie : Jarandi s’entretient avec Laâmamra au Caire autour des prochaines échéances bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a rencontré ce mercredi 09 Mars, son homologue algérien, Ramtam Laâmamra, en marge de sa participation à la 157ème session du conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.

Le ministre a salué « la dynamique positive que connaissent les relations entre les deux pays, notamment après la visite du président algérien, Abdelmajid Tebboune en Tunisie en décembre 2021, et la commémoration sous la coprésidence de la cheffe du gouvernement et son homologue algérien du 64ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef ».

Les deux ministres ont passé en revue « les prochaines échéances bilatérales », affirmant « la nécessité d’activer la tenue de la 22ème session de la haute commission mixte, en vue de hisser la coopération bilatérale aux niveaux les plus élevés ».

Jarandi et Laâmamra ont, par ailleurs, évoqué les évolutions sur la double-scène régionale et internationale, et les grands changements survenus dans le monde, réitérant leur « détermination à poursuivre la coordination et la concertation bilatérale au sujet des différents dossiers d’intérêt commun ».

Les deux parties ont évoqué les principales questions à l’ordre du jour, du Conseil des ministres des Affaires étrangères arabes, et les préparatifs au 31ème sommet arabe d’Algérie, en début novembre 2022, au cours duquel la Tunisie passera le flambeau à l’Algérie.

Gnetnews