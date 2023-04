Tunisie/ AlgÃ©rie : Le CEPEX organise des rencontres professionnelles B2B en Mai prochain Ã  Alger

Tunisie/ Algérie : Le CEPEX organise des rencontres professionnelles B2B en Mai prochain à Alger

Le centre de promotion des exportations organise des rencontres professionnelles B2B tuniso-algériennes dans le secteur de la pêche et la production halieutique du 22 au 25 Mai 2023 à Alger.

Cette mission, organisée via la représentation commerciale du CEPEX à Alger, se déroulera en marge du salon « Djazqua ». Elle constituera une opportunité pour les sociétés tunisiennes spécialisées dans le secteur de la pêche et l’aquaculture de présenter leurs produits et leur savoir-faire auprès des acheteurs algériens, indique le CEPEX dans un communiqué.

Cette mission comprend une visite de prospection au salon « Djazqua », des rencontres professionnelles B2B avec des acheteurs algériens potentiels, ainsi que des visites d’entreprises et de sites de production.

Le CEPEX appelle les entreprises désireuses d’y prendre part, à confirmer leur participation en s’inscrivant en ligne via https://www.e cepex.tn/c/b2b/details/163.