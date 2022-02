Tunisie – Algérie – Libye : Le passage à une économie ouverte et digitalisée au centre d’une conférence à Tunis

La Tunisie abrite la semaine prochaine, une conférence lybo-tunisie-algérienne, autour du « passage vers une économie libéralisée et numérisée » au niveau africain, avec la participation d’experts locaux et internationaux, et nombre d’entreprises des secteurs public et privé de Tunisie, Libye et Algérie, ainsi que les organismes d’investissements dans les trois pays, et les hommes d’affaires.

Le président de la commission préparatoire de cet événement, Abdelsamiï Amer Mouamer a déclaré que « le but de cette rencontre est de faire la lumière sur l’importance de l’économie digitale et ouverte en vue de promouvoir les économies de ces pays, et unifier leurs visions et stratégies, dans le but de former un groupement économique et de renforcer la présence sur le marché africain prometteur ». Les puissances mondiales cherchent à prendre pied en Afrique, a-t-il ajouté, cité par la TAP.

La conférence sera une occasion de débattre « des politiques générales et des points communs entre ces pays, qui pourraient contribuer à relancer l’investissement et les opportunités de travail conjoints », a-t-il indiqué, signalant que « l’un des objectifs de ce forum est de créer une plateforme commune de commerce électronique pour les trois pays ».

Le président du comité d’organisation, Abdelhamid Abou Serouil, a quant à lui, affirmé que « la Tunisie, la Libye et l’Algérie forment une porte d’accès à l’Afrique, d’où la nécessité à ce qu’il y ait une complémentarité entre les politiques adoptées par ces trois pays pour conquérir le continent africain, au niveau des produits, du commerce de transit, ainsi que sur les plans logistique, de transport et autres ».

Et de poursuivre : « Chacun de ces trois pays a ses spécificités, qu’il s’agisse du positionnement géographique, des ressources matérielles, logistiques et humaines, d’où la possibilité qu’ils soient complémentaires ».

Gnetnews