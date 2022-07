Tunisie-Algérie : L’UTICA appelle à un accord de libre-échange et de libre circulation entre les deux pays

L’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a appelé, dans un communiqué publié ce samedi 16 juillet 2022, les gouvernements tunisien et algérien à entériner les principes de liberté de circulation, de séjour, de travail, de propriété.

L’UTICA appelle ainsi à l’annulation des barrières douanières et frontalières et à élaborer un accord global de libre-échange entre les deux pays et la libération complète des monnaies dans les transactions économiques et dans le tourisme obéissant à un taux de change unique.

Il s’agit de se pencher sur le développement des régions frontalières et d’instaurer des zones de libre échange dans ces régions en y créant des zones industrielles de pointe, prône l’UTICA.

Le patronat appelle en outre à encourager l’investissement commun et à instaurer la liberté de l’investissement dans les secteurs économiques ainsi qu’à faciliter l’accès au financement par les établissements financiers.

Cette proposition n’est pas récente puisqu’en 2016, le ministre du Commerce de l’époque, Mohsen Hassan avait déjà annoncé la prochaine création de régions de libre échange à la frontière tuniso-algérienne pour limiter le phénomène de contrebande.

Gnetnews