Tunisie : Ali Mrabet appelle à la maintenance des équipements de santé

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, lundi 19 septembre 2022, la réunion périodique de l’administration centrale de son ministère.

Le suivi des activités des services du ministère, et l’état d’avancement des projets sanitaires liés à l’infrastructure et aux équipements, sur les plans local et régional, ont été à l’ordre du jour de cette rencontre.

Le ministre a recommandé la maintenance des différents équipements médicaux, ce qui garantit les meilleures prestations au citoyen.

Il a, également, appelé à la nécessité d’assurer le suivi de l’état d’avancement des projets, et d’adhérer au dispositif de mise en exécution du budget, rapporte un communiqué du ministère de la Santé.

Ali Mrabet a, par ailleurs planché sur les prestations sociales destinées aux agents de la santé, appelant à les améliorer.

Ce faisant, le ministre s’est entretenu hier, avec l’ambassadrice du Danemark en Tunisie, Anessa Vega Saenz.

La rencontre a porté sur les moyens et perspectives de la coopération entre la Tunisie et le Danemark dans le domaine sanitaire.

Gnetnews