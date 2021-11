Tunisie : Ali Mrabet fait le point sur la situation épidémique, et la couverture vaccinale à travers le pays

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a fait état ce mardi 16 novembre de l’amélioration de la situation épidémique liée au Coronavirus en Tunisie, à travers les indicateurs positifs enregistrés, dont un taux de positivité de 2,5 %, un taux de mortalité due au covid-19 de 0,56 %, soit une baisse de près de 8 %.

Le ministre a mis l’accent, lors d’une conférence de presse, sur l’efficacité de la campagne nationale de vaccination, et la stratégie nationale de lutte contre le Coronavirus, signalant que la vision est devenue claire depuis le 25 juillet 2021.

Le ministre a néanmoins déploré un faible taux de couverture vaccinale dans 07 délégations, lequel est inférieur à 20 %, « ce qui est inadmissible ».

Le taux de vaccination est inférieur à 30 % dans 21 délégations, et moins de 50 % dans 57 délégations, a-t-il ajouté.

Ali Mrabet a appelé les Tunisiens à se faire vacciner, signalant qu’un million de personnes de plus de 18 ans n’ont pas reçu le vaccin, et près d’un million et demi n’ont pas achevé la vaccination.

4,7 million de Tunisiens ont, désormais, une vaccination complète, a-t-il indiqué, pressant les Tunisiens à s’en tenir aux mesures de prévention et à ne pas renoncer aux masques.

Une journée portes-ouvertes de vaccination se tiendra le dimanche 21 novembre prochain, a-t-il fait savoir.

Ali Mrabet a, par ailleurs, annoncé que des achats de vaccins anti-coronavirus étaient effectués, un contingent de ces acquisitions est attendu à la fin du mois de décembre prochain, d’autres lots arriveront en février et mars 2022.

Gnetnews