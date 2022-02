Tunisie : Ali Seriati présent à l’audience du meurtre de Abderraouf Laribi, sous la torture

Une nouvelle audience, la 10ème, a débuté ce jeudi 03 février 2022, dans l’affaire du meurtre de Abderraouf Laribi, sous la torture en 1991.

La plupart des accusés se sont absentés, seuls deux accusés étaient présents. Le premier travaillait dans les renseignements, et a demandé le report, en l’absence d’un avocat pour assurer sa défense et aussi à cause de sa situation sanitaire, a-t-il déclaré, cité par Mosaïque.

L’ancien directeur de la garde présidentielle, Ali Seriati, était également présent, et a, par ailleurs, demandé l’ajournement de l’audience, à défaut d’un avocat le représentant, dans la salle des audiences de la justice transitionnelle au tribunal de première instance de Tunis, ajoute la même source.

Commentant la demande des accusés, la magistrate saisie de l’affaire a indiqué que les reports s’étaient répétés, toujours pour le même prétexte, l’absence d’un avocat, représentant les accusés.

Dans une déclaration à la même radio, un des témoins dans cette affaire, Abdelaziz Bouzidi, a indiqué avoir été victime de torture, en même temps que Laribi, et a été témoin, lorsqu’on l’a sorti, mort de prison.

Pour sa part, le président de l’association dignité pour les droits de l’homme, Elmi Khadhri, a déclaré que les précédentes audiences avaient vu, l’absence des accusés, bien que 200 mandats d’amener aient été émis. Les avocats de la défense ont œuvré pour la réactivation de ces mandats, le résultat est le début de présence des accusés, comme Sériati de la garde présidentielle, et Nacer des renseignements, a-t-il souligné.

Parmi les accusés dans cette affaire, Zine al-Abidine Ben Ali, et Abdallah Kallel qui s’est absenté de l’audience et qui fait l’objet d’une interdiction de voyage.

