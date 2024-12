Tunisie-Allemagne : CoopÃ©ration pour financer des projets de dÃ©veloppement

Tunisie-Allemagne : Coopération pour financer des projets de développement

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne, des contrats d’aides financières sous forme de dons, d’un montant total de 78,8 millions d’euros, ont été signés ce mercredi 11 décembre 2024. La cérémonie s’est tenue au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, en présence de M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, et Mme Andrea Hauser, vice-présidente de l’Institution allemande de crédits pour la reconstruction (KFW), ainsi que Mme Elisabeth Wolbers, ambassadrice d’Allemagne en Tunisie.

Ces fonds seront alloués à des projets visant à :

-Améliorer l’approvisionnement en eau potable ;

-Renforcer la protection contre les inondations ;

-Promouvoir la digitalisation de l’administration tunisienne ;

-Développer le commerce et l’investissement, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables.

Lors d’un entretien avec Mme Hauser, M. Nafti a salué la coopération historique entre la Tunisie et l’Allemagne, tout en exprimant la volonté de consolider davantage ce partenariat pour accompagner les réformes économiques et sociales menées par l’État tunisien. Le ministre a également souligné l’importance d’élever les relations tuniso-allemandes à des niveaux supérieurs, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre des partenariats entre la Tunisie et l’Union européenne.

Gnetnews