La Tunisie et l’Allemagne discutent de la protection des frontiÃ¨res, de la migration et du retour volontaire

La Tunisie et l’Allemagne discutent de la protection des frontières, de la migration et du retour volontaire

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu hier, lundi 05 septembre, au siège du ministère, le secrétaire d’Etat parlementaire, au ministère de l’Intérieur et du territoire allemand, Johann Saathoff, la chargée d’affaires à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie et la délégation les accompagnant, comptant notamment le président de l’Office fédéral de la protection civile et d’aide en cas de catastrophe (BBK), et l’Agence Fédérale pour le Secours Technique (THW).

La rencontre a porté sur « les relations de partenariat entre les deux pays dans tous les domaines, et les moyens de les consolider notamment en matière de sécurité, de protection des frontières, et de migration clandestine, à l’instar de la coopération avec l’office fédéral de la police judiciaire allemande, la police fédérale allemande, et l’unité spéciale allemande », rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Il a été aussi question de « coopération en matière de mobilité, de gestion consensuelle de la migration, et de retour volontaire ».

Les deux parties ont, par ailleurs, salué la réussite de l’exercice conjoint entre l’office national de la protection civile d’un côté, et les BBK et THW précités de l’autre, autour de « la lutte contre les inondations à la délégation de Jdeidah dans le gouvernorat de la Manouba ».

La délégation allemande a apprécié « l’expérience et le professionnalisme » des agents de la protection civile dans ce domaine, rapporte le même département.

