Tunisie : Ammar appelle à Barcelone à renoncer à « la narrative usée » traitant à égalité le bourreau et sa victime

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a souligné « la nécessité de renoncer à cette narrative usée qui consiste à traiter à égalité le bourreau et sa victime et qui a permis à l’entité occupante de continuer à tuer et à torturer des civils innocents et désarmés ».

Intervenu au forum régional de l’Union pour la Méditerranée, (UPM), tenu les 26 et 27 novembre 2023 à Barcelone autour de la situation au Moyen-Orient, il s’est exprimé en ces termes : « Nous soulignons l’échec de la politique de l’arrogance, de la force et de la violente excessive adoptée par la puissance occupante en vue de saper la détermination inébranlable du peuple palestinien et son attachement à sa terre, pour laquelle plus de 15 000 martyrs ont été sacrifiés en seulement 50 jours », rapport le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ammar a considéré « l’octroi au peuple palestinien de ses droits légitimes, qui ne sont pas soumis à prescription, comme une condition préalable au renforcement de la capacité de l’Union pour la Méditerranée à atteindre ses objectifs . « Il n’est plus possible pour le monde d’aujourd’hui d’occulter l’origine et l’essence du conflit, qui demeure une question de colonisation ..Il faut faire preuve de courage et d’audace, c’est ce que la Tunisie a toujours fait dans toutes ses positions sur la juste cause du peuple palestinien ».