Tunisie : Ammar appelle à la « compréhension » et au « respect » de « la souveraineté de la décision nationale »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, en appelé ce, mercredi 15 février, à la « compréhension » et au « respect » des partenaires et amis de la Tunisie de « la souveraineté de la décision nationale ».

Lors de discussions bilatérales, au siège de l’Union africaine, avec le ministre espagnol des affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Manuel Albares Bueno, Nabil Ammar a présenté « un aperçu sur le processus politique intérieur en Tunisie, lequel s’inscrit dans le cadre de la constitution et la loi, et répond à la volonté du peuple tunisien, à l’issue des expériences qu’il a vécues la décennie écoulée ».

La rencontre a porté sur « les relations bilatérales et les moyens de les consolider et de les développer dans différents domaines, au service des intérêts conjoints des deux parties ».

Ammar a remercié l’Espagne pour son « soutien à la Tunisie, en termes de développement, sur le double plan bilatéral et multilatéral ».

Le chef de la diplomatie espagnole a affirmé « le soutien de son pays au nôtre, au nom des liens de fraternité et de coopération solide liant les deux pays pays, sur les plans bilatéral, régional et international ».

Cette rencontre est intervenue en marge de la tenue des travaux du Conseil exécutif de l’Union africaine, dans sa 42 ème édition en Éthiopie.



