Tunisie : Ammar reÃ§oit le nouvel ambassadeur malien, qui lui remet ses lettres de crÃ©ance

Tunisie : Ammar reçoit le nouvel ambassadeur malien, qui lui remet ses lettres de créance

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu, ce mardi 25 avril, le nouvel ambassadeur du Mali à Tunis, Moussa Soro Sy, qui lui a présenté une copie de ses lettres de créance.



La rencontre était une occasion, au cours de laquelle, le ministre a réitéré la détermination de la Tunisie « à raffermir davantage les relations fraternelles et historiques avec le Mali, et le développement de la coopération entre les deux pays dans différents domaines ».

L’ambassadeur malien a exprimé son « soulagement »envers les relations bilatérales, « historiques et privilégiées, et le niveau de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines médical et universitaire », rappelant le rôle joué par la diplomatie tunisienne en matière d’appui des efforts de son pays en vue rallier l’organisation des Nations-Unies (ONU).

Gnetnews