Tunisie : Ammar réunit les directeurs généraux nouvellement nommés, et les exhorte à mener la politique étrangère fixée par le président

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a appelé les directeurs généraux récemment nommés au sein de l’administration centrale, à s’évertuer à mener la politique étrangère fixée par le président de la république, et les priorités de l’action gouvernementale, sans s’écarter des constantes de la diplomatie tunisienne.

Lors d’une réunion hier, mercredi 25 Octobre avec les responsables fraichement nommés dans le cadre du nouvel organigramme adopté par le ministère, Ammar les a, par ailleurs, exhortés « à faire connaître les positions de la Tunisie, et à défendre ses intérêts, dans le cadre de ce que dicte la souveraineté nationale et l’intérêt national suprême ».

Il les a, également, appelés « à être à la hauteur de la responsabilité qui leur est dévolue, à faire montre d’esprit d’initiative, de vigilance et d’efficacité, et à œuvrer, en tant qu’une seule équipe, en contribuant au rayonnement de la diplomatie tunisienne, et en conférant une nouvelle dynamique à l’action diplomatique ».

Nabil Ammar a, de surcroît, incité les responsables du ministère à l’intérieur et à l’extérieur, « à parfaire les contacts avec la colonie tunisienne à l’étranger, à améliorer les services qui lui sont rendus, et à trouver de nouvelles idées en vue de développer sa contribution à l’effort national de développement ». Comme il a recommandé d’aller de l’avant en matière de digitalisation et à renforcer la coordination avec les autres ministères, en vue de traduire dans les faits les politiques gouvernementales, avec l’efficacité requise.

Gnetnews