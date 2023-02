Tunisie : Ammar s’entretient avec l’émissaire onusien, sur le processus de règlement politique en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a reçu hier, mercredi 21 février 2023, l’émissaire onusien en Libye, Abdoulaye Bathily, où il était question du processus de règlement politique en Libye.

La rencontre a permis de passer en revue « les évolutions du processus de règlement politique en Libye, et ses principaux efforts avec les pays voisins et les partenaires internationaux en vue de relancer ce processus et consolider le dialogue inter-libyen, ce qui permet la tenue des élections dans les plus brefs délais, conformément à la volonté du peuple libyen ».

L’émissaire de l’ONU a valorisé « les positions constructives de la Tunisie, et son rôle central en matière de soutien au processus de règlement onusien en Libye ».

Le ministre a réaffirmé la position constante de la Tunisie, appuyant « un accord politique inter-libyen global et durable, dans le cadre du dialogue et du consensus entre les différentes composantes du peuple libyen, ce qui préserve la souveraineté de la Libye, son unité et son intégrité territoriale ».

Il a, par ailleurs, réitéré les dispositions de la Tunisie « à continuer à présenter toutes les formes de soutien au peuple libyen, aux efforts de l’ONU et à sa mission en Libye, en vue de renforcer les attributs de la sécurité, de la stabilité, et du développement dans ce pays, et dans la région dans son ensemble ».

Gnetnews