Tunisie : Annonce de confinement tous azimuts, les médecins s’alarment sur une situation qui se dirigerait vers l’inconnu

La situation épidémique empire, et la sphère d’application du confinement général et ciblé à travers plusieurs régions du pays s’élargit. Le gouverneur du Kef a décidé de décréter un confinement général dans les délégations de Tejrouine et Seres, à compter du 27 Juin jusqu’au 04 juillet, outre le confinement déjà instauré dans les délégations du Kef Est et Ouest.

La ville de Sidi Bouzid, ainsi que les délégations de Meknassi et Ouled Hafouz sont confinées depuis le samedi 26 juin, avec un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Kasserine a décrété un confinement ciblé dans six délégations.

Le gouvernorat de Nabeul a décidé un confinement ciblé dans toutes ses délégations depuis hier dimanche et un confinement total dans la délégation du même nom. Béjà annonce une fermeture de toutes ses issues à partir de ce lundi à minuit.

Des annonces tous azimuts, encore faut-il que ces restrictions soient traduites dans les faits et respectées pour freiner la propagation du virus, et briser les chaînes de transmission.

Déception des professionnels de santé

« La question ne tient pas à l’annonce du confinement général dans certaines régions, mais il s’agit d’appliquer avec fermeté et efficacité ces mesures », a affirmé ce lundi Amen Allah Messaâdi, membre du comité scientifique.

Dans une déclaration à Shems, le médecin a évoqué la déception des professionnels de santé, du fait de la non application par les citoyens des mesures de prévention, prévenant que « la Tunisie s’achemine vers l’inconnu, si cette situation se poursuit ».

Le pays vit un rebond épidémique sans précédent, nourri par l’avènement des nouveaux variants qui se répandent telle une trainée de poudre. La présence du variant indien dit Delta s’est confirmée après la parution des résultats du séquençage complet du génome.

Une nouvelle souche est détectée sur le territoire national. Un cas importé du variant nigérian a été enregistré à Médenine. Il a été détecté chez un ressortissant libyen à la date du 1er juin, qui s’est rétabli et a regagné son pays, comme l’a affirmé le directeur de la santé préventive à la DRS de Médenine, dans une déclaration médiatique. Le ministre de la Santé a annoncé ce lundi que le variant nigérian a été détecté à Nabeul, sans donner plus de détails.

Ainsi, cinq variants sont présents, en même temps, en Tunisie : anglais (Alpha), indien (Delta), brésilien (gamma), sud-africain (bêta) et nigérian, c’est ce qui semble être à l’origine de la flambée fulgurante du nombre des cas de contaminations, ce qui met à mal un dispositif de santé déjà vulnérable et à court de moyens humains et matériels.

Taux d’occupation de 100 % des lits de réanimation dans 10 gouvernorats

Le taux d’occupation des lits de réanimation a atteint 100% dans dix gouvernorats, contre une moyenne nationale de 89,1 %, selon des chiffres révélés ce lundi 28 Juin par le ministère de la Santé.

La capacité maximale a été atteinte à l’Ariana, Ben Arous, La Manouba, Nabeul, Kairouan, Zaghouan, Gafsa, le Kef, Mehdia et Béjà.

Plusieurs régions du pays connaissent une forte pression sur les lits de réanimation, dépassant les 90 % à Tunis, Bizerte…

Les lits d’oxygène subissent, à leur tour, une forte pression dans de nombreux gouvernorats, avec un taux d’occupation générale de 73,40 %. Ce taux est élevé dans les gouvernorats du Grand-Tunis, ainsi qu’à Béjà, Kairouan et Monastir où il dépasse les 90 %.

Le Vaccin à lui seul n’est pas suffisant

Le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Yves Souteyrand, a affirmé ce lundi à Tunis, que le vaccin anti-Covid ne sera pas suffisant, à lui seul de vaincre l’épidémie.

Dans une déclaration médiatique en marge de la réunion de la commission de la santé à l’Assemblée, il a indiqué que le fait que la Tunisie parie sur le vaccin anti-coronavirus pour combattre ce fléau ne sera pas suffisant, appelant le pays à œuvrer davantage à renforcer le volet préventif.

