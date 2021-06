Tunisie/ Kasserine : Un confinement ciblÃ© dÃ©crÃ©tÃ© dans six dÃ©lÃ©gations, oÃ¹ le taux dâ€™incidence est entre 300 et 400 cas pour 100 mille habitants

Tunisie/ Kasserine : Un confinement ciblé décrété dans six délégations, où le taux d’incidence est entre 300 et 400 cas pour 100 mille habitants

Le gouvernorat de Kasserine décrète un confinement ciblé dans six délégations : Kasserine Nord, Kasserine Sud, Ezzouhour, Hassi el-Ferid, Sbeïtla et Majel bel-Abess.

Ce confinement sera instauré durant 14 jours du lundi 28 Juin au dimanche 11 Juillet, étant donné que le nombre de cas de contaminations oscille dans lesdites délégations entre 300 à 400 cas pour 100 mille habitants.

Décidé lors de la réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, le confinement porte sur l’interdiction de la circulation de vers la délégation concernée ; excepté cas urgents et autorisés, couvre-feu de 20h à5 h du matin, le jour suivant, enlèvement des chaises, et interdiction de la consommation sur place dans les cafés et restaurants à compter de 16 h ; interdiction des rassemblements et des fêtes publiques et privées, ainsi que les manifestations scientifiques, culturelles et sportives, interdiction de la fréquentation des mosquées, et des marchés hebdomadaires.

Le gouvernement avait décidé vendredi dernier des mesures générales et autres spécifiques, sur la base des données épidémiologiques présentées par le ministère de la Santé. Les dispositions spécifiques portent notamment sur un couvre-feu de 20 h à 5h et la suspension des rassemblements et fêtes publiques et privées.

Gnetnews