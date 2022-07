Tunisie : Annulation de la grève prévue les 17 et 18 juillet à la CTN, au terme d’un accord sur les revendications professionnelles

La partie syndicale, représentée par le département des offices et des établissements, en la personne de Slaheddine Selmi, le Secrétaire Général de la fédération générale du Transport, Ouajih Zidi, et les syndicats de base de la CTN ont annoncé au terme d’une séance de travail avec l’autorité de tutelle, l’annulation de la grève prévue les 17 et 18 juillet à la compagnie nationale de navigation, rapporte Echaabnews.

Les deux parties syndicale et administrative sont parvenues à un accord, au sujet des revendications liées au versement des arriérés au titre du 13ème mois de l’année 2021 sur deux tranches, la première (50 %) au plus tard le 17 juillet 2022, et la seconde au mois d’octobre 2022.

L’accord porte également sur le versement de la prime de rendement à compter du 01er trimestre de 2024, et la régularisation de la situation des contractuels, à travers l’ouverture d’un concours au titre des années 2019, 2020 et 2021, selon les besoins de la compagnie.

