Tunisie : Anouar MaÃ¢rouf placÃ© en rÃ©sidence surveillÃ©e

Tunisie : Anouar Maârouf placé en résidence surveillée

Le dirigeant d’Ennahdha et ancien ministre des Technologies de la Communication, Anouar Maârouf, a été placé en résidence surveillée, rapporte Reuters, citant une source du mouvement Ennahdha.

Les raisons de cette assignation à résidence n’ont pas été précisées, selon la même source.

Maârouf a été nommé en 2016 à la tête du ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique dans le gouvernement de Youssef Chahed, et a été désigné en tant que ministre du Transport et de la Logistique dans le gouvernement de Elyes Fakhfakh en février 2020, avant d’être démis de ses fonctions en juillet de la même année, en même temps que le limogeage de tous les ministres d’Ennahdha.

