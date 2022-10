Tunisie : Antony Blinken annonce un soutien financier rapide de 60 millions de $ pour les familles vulnérables

Les États-Unis annoncent ce jeudi 13 octobre une assistance rapide de 60 millions de dollars pour soutenir les familles tunisiennes vulnérables, et à revenus limités.

« Les États-Unis continuent à soutenir le peuple tunisien alors qu’il est aux prises avec une crise économique persistante, et une crise alimentaire découlant de la guerre russe en Ukraine », annonce, aujourd’hui, un communiqué du chef de département d’Etat, Antony Blinken.

Ce nouveau financement de 60 millions de dollars vise à acheminer des aides rapides aux Tunisiens dans le besoin, et, qui plus est, sont confrontés à d’innombrables chocs économiques.

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) accordera une subvention de 60 millions de dollars à l’UNICEF, afin d’octroyer une aide directe aux familles tunisiennes nécessiteuses à travers l’ensemble du territoire national.

Cet engagement financier s’ajoute aux programmes américains appuyant la société civile, et le secteur privé dans le cadre du processus engagé par les Tunisiens pour construire un avenir démocratique et prospère pour tous, ajoute la même source.

Les États-Unis ont soutenu et continueront de soutenir le peuple tunisien à travers un partenariat de longue durée axé sur l’approfondissement de la coopération en matière de sécurité, de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de consolidation de la prospérité économique sur le long terme, conclut Blinken.

