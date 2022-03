Tunisie : Appel à une analyse ADN sur les corps des disparus du naufrage du 04 Mars

Les familles des disparus, dans le naufrage de l’embarcation ayant pris le large le 04 Mars 2022, appellent les autorités à effectuer une analyse ADN sur les corps retrouvés sur les côtes de Nabeul, pour identifier les victimes et rassurer les mères.

Ces dix familles originaires de la région de Meloulech (Mehdia), disent avoir perdu tout contact avec leurs enfants et proches, et trouver de grandes difficultés en matière de contact des parties officielles, et de suivi des opérations de recherche, de sauvetage ou de repêchage des éventuels corps.

Elles déplorent que les autorités locales et régionales de Mehdia n’aient pas accédé à leurs doléances.

Après que des corps aient été retrouvés sur les côtes de Nabeul, les autorités refusent encore de prendre des prélèvements ADN des familles pour établir les identités et présenter une réponse sur le destin des enfants.

Les corps d’une jeune trentenaire et ses deux enfants, originaires de Ksour Essef, ayant fait partie de cette traversée, ont été retrouvés hiersur les côtes de Nabeul.

