Tunisie: Appel à une marche nationale en défense des libertés et des droits

À l’initiative du Réseau Tunisien des Droits et des Libertés, une marche nationale se tiendra ce vendredi 13 septembre 2024, en soutien aux libertés individuelles et collectives ainsi qu’aux droits politiques, civils et sociaux. « Cette manifestation intervient dans un contexte où les restrictions sur les libertés politiques et civiles persistent, et où plusieurs personnalités, dont des hommes politiques, des journalistes, des activistes de la société civile et des blogueurs, sont poursuivies en raison de leurs activités politiques, médiatiques ou civiques », lit-on dans le communiqué du réseau.

Parmi ces figures se trouve Ayachi Zammel, candidat final à l’élection présidentielle, actuellement ciblé par ces restrictions. Le comité de campagne d’Ayachi Zammel appelle ainsi tous « les Tunisiens et Tunisiennes attachés aux valeurs démocratiques, à la République, aux libertés, et au droit de chaque citoyen à une vie digne dans un État de droit », à participer massivement à cette marche nationale.

Cette marche se veut un acte fort de soutien aux droits fondamentaux et un appel à la préservation des institutions républicaines et de l’État de droit en Tunisie. La marche débutera à 17 heures et partira du Passage en direction du théâtre municipal sur l’avenue Habib Bourguiba, en passant par l’avenue Habib Thameur, avec un arrêt devant le tribunal administratif.

Gnetnews