Tunisie : Appel aux magistrats à contribuer à l’élan de solidarité envers les peuples turc et syrien

L’association des magistrats tunisiens (AMT) appelle « l’ensemble des magistrats, toutes catégories confondues, (judiciaires, administratifs et financiers), et l’ensemble des composantes de la famille judiciaire, à contribuer à l’élan de solidarité, et à fournir des aides en espèces et en nature aux deux peuples syrien et turc, à travers les antennes nationales et régionales du Croissant rouge tunisien ».

Le bureau exécutif de l’AMT exprime « sa totale solidarité avec les peuples syrien et turc, dans cette grande catastrophe naturelle, et présente ses condoléances les plus sincères et ses sentiments de compassion aux familles des victimes ».

Dans un communiqué rendu public hier, mardi, suite au séisme dévastateur ayant secoué le Sud de la Turquie et plusieurs provinces de la Syrie, lundi dernier faisant des milliers de victimes, et de blessés et d’énormes dégâts matériels, le BE de l’AMT « appelle l’Etat tunisien et la communauté internationale, à se tenir aux côtés de la Syrie et de la Turquie, face aux graves répercussions de cette catastrophe humanitaire, en leur fournissant le soutien matériel et logistique nécessaire, et en envoyant des équipes de sauvetage, de manière à en atténuer les effets ».

La Tunisie avait acheminé hier, en présence de plusieurs officiels, deux avions militaires vers la Turquie et la Syrie, avec à leur bord des cargaisons alimentaires, des couvertures, et des équipes de recherche, de sauvetage et de secours.

Gnetnews