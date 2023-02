Tunisie : Deux avions militaires avec des aides et des Ã©quipes de sauvetage et de secours dÃ©collent vers la Turquie et la Syrie

Tunisie : Deux avions militaires avec des aides et des équipes de sauvetage et de secours décollent vers la Turquie et la Syrie

Des aides urgentes ont été acheminées hier, mardi 07 février, vers la Syrie et la Turquie suite au séisme dévastateur, survenu le 06 février dernier à l’aube et ayant fait d’énormes pertes humaines et dégâts matériels.

Deux avions militaires chargés de cargaisons de denrées alimentaires, de couvertures, de médicaments, outre une équipe de la protection civile de recherche et de sauvetage ont décollé vers les deux pays sinistrés, sous la supervision des ministres de l’Intérieur, de la Défense nationale, des Affaires sociales et de la Santé, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’équipe de la protection civile compte des officiers, des médecins, des secouristes dotés d’équipements de pointe en matière de recherche et de sauvetage, une équipe cynophile pour la recherche des disparus, des équipes pour secourir ceux qui sont coincés sous les décombres, outre une équipe médicale du ministère de la Santé, détaille le département de l’avenue Habib Bourguiba.

L’unité spéciale de la protection civile avait obtenu en juin dernier le certificat de reconnaissance internationale, de l’INSARAG (Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage), l’habilitant à intervenir et à répondre aux appels à l’aide internationale, à l’issue de la survenue d’une catastrophe naturelle.

L’acheminement de ces aides intervient « sur instructions du président de la république », précise la même source.

Le chef de l’Etat avait évoqué hier, avec la cheffe du gouvernement, la nécessité d’acheminer les aides vers la Syrie et la Turquie à l’issue de ce drame.

Un séisme d’une violence inouïe avait frappé lundi 06 février à l’aube, plusieurs provinces de la Turquie et de la Syrie, faisant, dans un bilan encore provisoire, plus de 6000 morts, des milliers de blessés, outre des milliers de bâtiments réduits en ruines et de nombreux sans abri.

Un élan de solidarité international s’est exprimé à l’issue de cette tragédie, des cargaisons humanitaires et des équipes de recherche, de sauvetage et de secours ont afflué des quatre coins du monde pour venir en aide aux pays sinistrés, et contribuer aux difficiles opérations de recherche et d’extirpation des victimes encore sous les ruines.

Gnetnews