Tunisie : Après le décès de leur collègue, les magistrats entament une grève de 5 jours, et réclament l’accès à l’hôpital militaire

Les magistrats entament ce lundi 16 novembre 2020 une grève générale de cinq jours, en signe de protestation contre la dégradation des conditions de travail dans les tribunaux, à l’appel de l’association des magistrats tunisiens (AMT).

Parallèlement à ce débrayage qui intervient dans la foulée de la disparition de Sonia Aridhi, qui a succombé à une contamination au coronavirus, l’association appelle les magistrats « à un rassemblement ce lundi devant le tribunal de première instance de Nabeul, pour prononcer l’oraison funèbre de « la défunte du devoir judiciaire », et donner le coup d’envoi à ce mouvement protestataire ».

Le BE de l’AMT réclame que les juges bénéficient désormais de soins à l’hôpital militaire, et que le dispositif de prise en charge qui leur est destiné soit développé, étant donné qu’ils sont les plus exposés à l’épidémie, du fait du caractère public du travail dans les tribunaux.

L’AMT annonce la tenue d’une conférence de presse, mardi 17 novembre, pour éclairer la lanterne de l’opinion publique sur « la situation catastrophique du service de la justice, et la situation sanitaire des magistrats, pouvant mener à la paralysie du service public ».

Gnetnews