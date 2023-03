Tunisie : Arrivée de masses d’air froides et de pluies à partir de demain samedi

Les conditions météorologiques sont marquées ce vendredi 31 Mars par des températures en légère hausse, avec des maximales comprises entre 26 et 32°.

Le ciel est peu à partiellement nuageux au Nord.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes Nord. La mer est houleuse à très agitée au Nord, indique le premier bulletin météo de la journée.

Après un anticyclone durable, et un mois de mars, particulièrement sec et ensoleillé, le mois d’avril porte les prémices de précipitations tant attendues pour irriguer des terres asséchées, renflouer des ressources en eau amoindries par une sécheresse persistante, et alimenter des barrages au plus bas de leur niveau.

Selon l’ingénieur Météo, Mehrez Ghannouchi, des masses d’air relativement froides sont attendues en Tunisie à partir de la nuit du samedi, avec perturbations et changements météorologiques.

Les pluies commenceront le samedi 01er avril, à de faibles à moyennes quantités, dans nombre de délégations du Nord et du Centre, avec une baisse relative des températures, en comparaison avec la hausse prévue ce vendredi, souligne-t-il dans une vidéo.

La Chute des températures sera plus importante, dimanche 02 avril, avec l’installation de masses d’air froides, les pluies toucheront, progressivement, certaines délégations du Sud.

La pluviométrie la plus importante est prévue sur les Côtes Nord, notamment à l’extrême Nord le mardi 04 avril outre l’éventualité de chute de grêle à des endroits limités.

Les perturbations météorologiques baisseront d’intensité à partir du 05 avril, selon les mêmes prévisions.

Gnetnews