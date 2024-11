Tunisie-ARP: DÃ©bats budgÃ©taires des ministÃ¨res de l’IntÃ©rieur, de la Justice et de l’Environnement

Tunisie-ARP: Débats budgétaires des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Environnement

L’Assemblée des Représentants du Peuple a entamé, ce lundi 11 novembre 2024, une nouvelle séance plénière sous la présidence de M. Ibrahim Bouderbala, président du Parlement. M. Imed Derbeli, président du Conseil national des régions et des districts.

À l’ordre du jour de cette session figurent des débats importants sur les missions des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Environnement. Les discussions porteront notamment sur le rapport des commissions des Finances et du Budget de l’Assemblée et du Conseil national des régions et des districts, en lien avec le projet de budget de l’État et le programme économique pour l’année 2025.

