Tunisie : Arrestation d’une fille à Médenine pour « appartenance à une organisation terroriste »

« La direction générale de la garde nationale (DGGN) continue ses efforts pour l’arrestation de personnes impliquées dans des affaires à caractère terroriste ».

Une patrouille de la brigade anti-terroriste de la garde nationale de Médenine est parvenue, à cet effet, dans la nuit du 07 au 08 janvier, à arrêter une fille originaire de Ben Guerdane, et recherchée par les unités sécuritaires et différentes structures judiciaires, pour « appartenance à une organisation terroriste », et est condamnée à 04 ans de prison, indique le porte-parole officiel de la garde nationale dans un communiqué.