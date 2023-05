Tunisie : Arrestation d’une personne pour « complot contre la sûreté de l’Etat »

La brigade d’investigations et des enquêtes d’el-Mnihla (gouvernorat de l’Ariana) est parvenue, en collaboration avec la première brigade centrale des renseignements et des enquêtes à la garde nationale d’el-Aouina, à arrêter un élément, objet de quatre avis de recherche, au profit de l’unité nationale d’investigation dans les crimes du terrorisme, et les crimes attentatoires à la sécurité territoire national, «pour complot contre la sécurité intérieure et extérieure».

La personne en question fait l’objet de trois avis de recherche pour différentes unités sécuritaires pour escroquerie.

Après consultation du parquet, le suspect a été traduit devant l’unité nationale d’investigation dans les crimes du terrorisme de Gorjani, indique le porte-parole officiel de la Direction Générale de la Garde nationale (DGGN).

Gnetnews