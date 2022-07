Tunisie : « Arrestation d’une personne qui s’apprêtait à distribuer de l’argent pour influencer les électeurs » (ministère de l’Intérieur)

Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation d’une personne qui s’apprêtait à distribuer de l’argent pour influencer les résultats du référendum.

Suite à des informations parvenues à la brigade d’enquêtes judiciaires de la garde nationale, le 23 juillet 2022, selon lesquelles une personne proche d’un parti politique, s’apprête à distribuer des sommes d’argent à des citoyens, en vue de mettre en échec le référendum, d’en influencer les résultats, et inciter les gens à voter Non, et après les investigations menées par les brigades d’enquête et de sécurité publique de la garde nationale, le suspect a été arrêté, indique le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué, paru dimanche.

Sur ordre du parquet du tribunal de première instance de Tunis 2, une perquisition a eu lieu à son domicile, où une somme de 2900 dinars a été trouvée, ainsi que des listes nominatives où sont mentionnés les noms de 70 personnes.

Le suspect a été traduit devant la première brigade centrale à la direction des renseignements de la garde nationale pour la poursuite des investigations.

Il a été placé en garde à vue pour motif « de fournir des dons en espèce et en nature en vue d’influencer l’électeur, et utiliser des moyens afin d’inciter l’électeur à ne pas voter », selon le paragraphe 1er de l’article 16, de la loi organique n’o 16 de l’année 2014, du 26 Mai 2014.

Gnetnews