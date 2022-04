Tunisie : Arrestation par la garde nationale de cinq éléments takfiris

Les brigades des enquêtes et investigations de la garde nationale à Sousse, Ben Guerdane, Ben Arous et Fouchana ont arrêté hier mardi, cinq éléments takfiris (tenants de l’accusation de mécréance), recherchés et les a placés en détention, comme l’a déclaré ce mercredi à la TAP, le porte-parole officiel de la garde nationale.

Les unités de la garde nationale de Sousse ont appréhendé un élément takfiri, recherché au profit du tribunal de première instance de Tunis 1, pour « appartenance présumée à une organisation terroriste », et condamné à une année de prison.

Les unités de la garde nationale de Ben Guerdane ont arrêté deux éléments takfiris, recherchés pour le tribunal de première instance de Tunis 1 « pour appartenance à une organisation terroriste », des jugements ont été émis à leur sujet les condamnant à 8ans et 2ans de prison.

Les unités de la GN de Ben Arous et Fouchana ont arrêté deux éléments takfiris recherchés pour le tribunal de première instance de Tunis 1, pour « adhésion à une organisation terroriste » ; condamnés à une année et six mois de prison pour le premier, et une année pour le second.

Gnetnews