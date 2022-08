Tunisie : ArrivÃ©e de courant d’Air du Nord Ã  l’origine d’un rafraichissement

Tunisie : Arrivée de courant d’Air du Nord à l’origine d’un rafraichissement

Après la canicule ayant sévi ces deux derniers jours sur plusieurs régions de la Tunisie, avec des températures extrêmement élevées ayant constitué le pic de cette saison estivale 2022, cette journée est porteuse de rafraichissement.

La baisse des températures est l’indice positif de ce vendredi 19 août, indique l’INM dans son premier bulletin météo de ce matin.

L’arrivée des courants d’Air du Nord qui avancent vers l’intérieur du pays, est à l’origine de cette détente.

Les maximales sont comprises entre 28 et 34° au Nord, sur les hauteurs et les régions côtières, elles varieront entre 35 et 41° dans le reste des régions, atteignant les 44° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

La force du vent suscite la vigilance près des côtes et au Sud, où elle sera accompagnée de tempêtes de sable.

Les bulletins d’alerte sont de mise pour la navigation et la pêche et la mer est très agitée, à houleuse.

Gnetnews