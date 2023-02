Tunisie/ Assassinat de Chokri Belaïd : « Les masques sont tombés » (Gzara)

L’avocate et membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, Imen Gzara, a déclaré, ce mercredi 08 février que les masques sont tombés et des vérités sont révélées aujourd’hui dans l’assassinat de Belaïd, survenu il y a dix ans, le 06 février 2013, au pied de son immeuble à El Menzah VI.

Dans une déclaration médiatique, relayée par le radios locales, en marge d’une conférence de presse tenue ce mercredi par ledit comité, l’avocate a indiqué que « des accusations ont été adressées à des cadres sécuritaires et trois mandats de dépôt ont été émis, dans ce qui est appelé la chambre noire »

Elle a ajouté qu’une accusation était adressée à l’ancien ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, pour avoir présenté des contrevérités en la matière.

Gzara a ajouté que « des enquêtes ont été diligentées dans les crimes terroristes, ayant donné lieu au meurtre contre le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, Moadh Ghannouchi, Ali Larayedh et d’autres personnalités ».

D’autres dossiers ont dérivé de celui principal, ayant révélé « un réseau tentaculaire criminel, lié à l’appareil secret d’Ennahdha, présidé par Rached Ghannouchi », selon ses dires.

« L’affaire du martyr est une affaire nationale par excellence, perpétrées avec des complicités étrangères », a-t-elle souligné en substance.

Gnetnews