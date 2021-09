Tunisie : Attayar, Ettakatol, Afek et el-Joumhouri rejettent la prorogation des dispositions exceptionnelles

Les Secrétaires généraux du Courant démocrate, Ettakatol, Afek et el-Joumhouri ont exprimé leur « extrême inquiétude envers la persistance du flou, l’incitation à l’escalade et l’emportement, à l’heure où le pays a besoin d’apaisement, face aux répercussions de la crise qui menace les institutions de l’Etat de totale paralysie ».

Lors d’une rencontre hier avec le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, la délégation a rejeté tous les appels à la suspension de la constitution, ou le prolongement des dispositions exceptionnelles sans horizons, ce qui consacre le pouvoir personnel, et menace du retour au despotisme.

Ils appellent, dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, « à accélérer la désignation d’un chef du gouvernement en vue de faire face aux dossiers économiques et financiers prioritaires, et à rompre avec tous les inconvénients de la précédente gouvernance des institutions ».

La délégation a affirmé sa détermination que les partis assument leur rôle et responsabilité en cette situation critique, et œuvrent à élargir la base des concertations avec les organisations nationales, et les partis démocratiques, valorisant le rôle de l’UGTT, comme force nationale ayant toujours défendu l’intérêt suprême de la patrie.

