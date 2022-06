Tunisie : Aucun accord trouvÃ© entre le gouvernement et l’UGTT, la grÃ¨ve des entreprises publiques maintenue

Tunisie : Aucun accord trouvé entre le gouvernement et l’UGTT, la grève des entreprises publiques maintenue

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé que la séance de travail ayant réuni hier, lundi, une délégation syndicale et le gouvernement n’a débouché sur « aucun résultat positif », et que le PV n’a fait mention d’aucun accord, « excepté pour ce qui est du plafonnement des négociations sur la loi de la fonction publique et le statut général des entreprises et offices publics jusqu’à la fin du mois de juillet prochain », rapporte Echaabnews.

La délégation syndicale s’est attachée au maintien de la grève générale dans le secteur public, prévue le jeudi 16 Juin.

La délégation des négociateurs a appelé le bureau exécutif national de l’UGTT à continuer la mobilisation pour faire réussir le débrayage, dans le cadre de la « conscience » et la « responsabilité », selon la même source.

La séance de travail ayant réuni l’UGTT et du gouvernement, avait démarré à 16h 30 mn, et s’est poursuivie jusqu’à 21h 30 mn. Elle a réuni côté syndical, une délégation conduite par Sami Tahri, et côté gouvernemental, Malek Zahi, Sihem Boughdiri Nemsia, et Neïla Nouira Gongi, respectivement, ministre des Affaires sociales, ministre des Finances et ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines.

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait déclaré auparavant à Monastir que le maintien de la grève ou son annulation étaient tributaires de l’issue de la réunion d’hier entre les parties syndicale et gouvernementale.

Il a réitéré que cette grève n’est pas politique, comme le prétendent certains, mais c’est une grève pour des exigences sociales.

