Tunisie : Ayachi Zammel annonce avoir recouvré son « droit naturel » à voyager

L’ancien député, Ayachi Zammel, indique avoir recouvré son droit naturel au voyage, après en avoir été privé.

« Après l’épreuve à laquelle, je me suis heurté en étant, indûment, privé de mon droit de voyager et de travailler, voila que les choses rentrent dans l’ordre et que je récupère mon droit naturel au voyage et au travail », écrit-il sur sa page officielle Facebook.

Ayachi Zammel avait révélé la semaine dernière avoir été informé par la police de l’aéroport, alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion, qu’il ne pouvait voyager qu’en présentant un document du tribunal prouvant l’existence d’un quelconque empêchement à son encontre. C’était une consigne du parquet.

Gnetnews