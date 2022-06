Tunisie : « Azimoun », un mouvement dont « l’idéologie est les salaires et le pouvoir d’achat » est né

De jeunes dirigeants issus des partis, organisations, syndicats et associations de la société civile ont annoncé ce mardi 21 Juin 2022, la fondation du mouvement, Azimoun (nous sommes déterminés), qui se dit « affranchi des luttes idéologiques, et résolu à rendre son sens noble à l’action politique, rompant avec l’échec et l’amateurisme et faisant valoir les valeurs du mérite et de l’intégrité ».

Lors d’une conférence de presse à Tunis, son président, Ayachi Zemmal, a indiqué que l’initiative « Azimoun » a foi que le processus d’avant le 25 juillet est révolu, et il n’y aura pas de retour en arrière ». Le mouvement croit également que « Kaïs Saïed est une occasion manquée », lit-on dans un communiqué, dont une copie est parvenue à Gnetnenws.

Le mouvement souhaite « contribuer à consolider l’unité nationale et à relancer l’action collective ».

Zemmal a indiqué que « son mouvement a un programme économique précis qui est de nature à redoubler les salaires et à réduire les prix », signalant que « l’idéologie de Azimoun est les salaires et le pouvoir d’achat ».

S’agissant de la souveraineté, Zemmal a indiqué qu’il n’y a « nulle souveraineté sans sécurité alimentaire, hydrique et énergétique », signalant que son mouvement a un programme pour y parvenir en l’espace de cinq ans.

Il a ajouté que son mouvement « croit en la libre initiative, et défend les hommes d’affaires patriotes, en mettant l’accent sur le rôle de l’Etat en matière de protection de toutes les catégories ».

Zemmal a appelé à un rassemblement national qui commence par la discussion d’un pacte social national autour de la Tunisie d’avenir.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’ils étaient « prêts à toutes les futures échéances politiques, et ont la main tendue aux partis analogues, en rupture avec les frères, et sans approbation aveugle des politiques de Kaïs Saïed ».

